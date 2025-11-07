Suomen kulta-ajan kuvataiteilijaa Pekka Halosta kunnioitetaan Ranskassa kattavalla, juuri avatulla retrospektiivillä.

Pariisissa on avattu ensimmäinen suomalaiselle kuvataiteilija Pekka Haloselle omistettu näyttely.

Halosen teoksia on esillä arvostetussa pariisilaisessa Petit Palais -kuvataidemuseossa aivan ikonisen Champs-Elysées-kadun kupeessa. Kyseessä on erittäin laaja, yli 130 työtä, kattava retrospektiivi.

Näyttely on jaettu kuuteen eri tilaan. Mukana on muun muassa sali, joka muistuttaa Halosen ateljeeta Halosenniemessä.

Yksi saleista on jopa rekonstruoitu Suomen paviljonki vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelystä, johon Halonen aikoinaan osallistui.



Petit Palais -museon johtaja Annick Lemoine pitää monen muun tapaan Halosta lumen kuvaamisen mestarina.

– Lumi kiehtoi Pekka Halosta ja hän tulkitsi sitä koko uransa ajan, se oli hänen taiteellisen tutkimustyönsä kohde. Mielestäni on todella upeaa, että meillä on kokonainen sali lumiaiheisia maalauksia eivätkä ne koskaan ole yksitoikkoisia, Lemoine sanoo.

Halosen Pariisin-näyttely on valmistunut yhteistyössä Ateneumin kanssa. Ateneumin johtaja Anna-Maria von Bonsdorff pitää näyttelyä erittäin merkittävänä saavutuksena.

– Tämä näyttely on tähän mennessä kaikkein suurin näyttely, joka keskittyy yhden suomalaisen taiteilijan koko uraan ja koen, että jotenkin Halonen juuri tässä ajassa on juuri se oikea taiteilija esittää Pariisissa.