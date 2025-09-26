Itävallan tunnetuimman taidemaalarin Gustav Klimtin teoksia nähdään ensimmäistä kertaa Suomessa. Tänään Ateneumissa auennut laaja näyttely kertoo, miten Akseli Gallen-Kallelan taide kehittyi Klimtin perustaman sesessio-liikkeen vaikutuksesta.

1900-luvun alkuvuosien Wien oli uusien ajatusten ja vaikutteiden keskus, jossa kohti vapaampaa taidekäsitystä kulkeneet nuoret taitelijat perustivat modernisti Gustav Klimtin johdolla sesessio -liikkeen.

Näyttelyn kuraattori, intendentti Anu Utriainen Ateneumin taidemuseosta kertoo MTV Uutisille, että sesessiossa tavoitteena oli olla moderni ja tavoitella uusia taiteentekemisen muotoja sekä ilmaisumuotoja.

Ateneumin Gallen-Kallela, Klimt ja Wien -näyttely kertoo taiteilijoista, joiden kanssa oma kansallistaitelijamme teki yhteistyötä. Vaikka Gallen-Kallela tunnetaan suomalaisista aiheistaan sai hän vaikutuksia juuri kansainvälisiltä modernisteilta.

Utriainen kertoo, että Gallen-Kallelaan on avautunut uusi taso.

– Hän on todellakin ollut tällainen kansainvälinen kosmopoliitti, joka todellakin verkostoitui hyvin laajasti koko Euroopassa, missä liikkui.

Yksi kansainvälisestikin hyvin harvinainen löytö näyttelyyn tehtiin Suomen kansalliskirjastosta. Klimtin portfolio on taitelijan itsensä kokoama virallinen painokuvakokoelma teoksistaan ja sisältää myös aidon piirustuksen.

– En olisi voinut ikinä arvata, että Suomesta voisi löytyä tällainen. Kansalliskirjaston eläköityneen kirjastonhoitajan kautta tuli tieto että meillä on Suomessa yksi tällainen portfolio, täydellinen sarja.

Ateneumissa uskotaan, että näyttelystä tulee yksi kaikkien aikojen suosituimmista.