Jussi Halla-aho uskoo Nato-sopuun Turkin kanssa – "Ainakin julkilausumien tasolla jokaisen osapuolen on tultava toisiaan vastaan"

Turkki on toistaiseksi vastustanut Suomen ja Ruotsin jäsenyyksiä sotilasliitto Natossa. Turkki on syyttänyt maita terrorismin tukemisesta ja vaatinut muun muassa sitä, että Suomen ja Ruotsin tulisi keskeyttää kaikki yhteydet Kurdistanin työväenpuolueeseen PKK:hon ja muihin Turkin terroristisina pitämiin järjestöihin.

EU on luokitellut PKK:n terroristijärjestöksi.

Myös asekaupan rajoitukset ovat olleet Turkin huolena ja Suomi on korostanut päättävänsä aseviennistä aina tapauskohtaisesti.

Käynnissä olevaa Naton Madridin huippukokousta on edeltänyt yhteydenpito Turkin, Suomen ja Ruotsin ulkoministeriöiden virkamiesten kesken. Suomi ja Ruotsi ovat pyrkineet hälventämään Turkin huolia keskustelun kautta.

– Ymmärtääkseni Turkin suhtautuminen tähän keskusteluun on muuttunut myönteisemmäksi suhteessa siihen, mitä se oli vielä joitakin viikkoja sitten. Uskon Turkin ymmärtävän, että asioiden hankaloittamisella se polttaa omaa poliittista pääomaansa Naton sisällä. Ja Turkillakin on varmasti halu löytää ratkaisu tähän. Olen itse edelleen optimistinen siihen, että ratkaisu löydetään, Jussi Halla-aho kertoo MTV Uutisille.

– En pidä tätä kovin tärkeänä, että onko se lähipäivien tai lähiviikkojen ratkaisu. Madridin huippukokous on lähinnä symbolisesti tärkeä, mutta minkäänlaista takarajaa se ei Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessin edistymisen aseta. Mutta luulen, että tiettyä poliittista painetta on Naton ja Turkinkin puolella löytää näinä päivinä ratkaisu siihen, että mennään eteenpäin, vaikka mitään konkreettista ei vielä saataisi sovittua, hän pohtii.

Onko myönnytyksiä pakko tehdä?

Turkki on vaatinut Suomelta ja Ruotsilta myös terroristeinä pitämiensä henkilöiden luovuttamista Turkille.

Halla-aho arvioi, että Turkin on saatava jupakan päätteeksi itselleen jonkinlainen saavutus.

– Lienee selvää, että kun Turkki on lähtenyt melko kunnianhimoisella vaatimuslistalla liikkeelle, niin jotakin Turkin on koettava saavansa tässä prosessissa. Luulen, että ainakin julkilausumien tasolla jokaisen osapuolen on tultava toisiaan vastaan, Halla-aho pohtii.