Presidentti Niinistö: "Sodalle vaikea nähdä loppua – uskon, että selkärankamme kestää"

Viime viikkoina sota Ukrainassa on Niinistön mukaan siirtynyt jälleen uuteen vaiheeseen.

– Venäjä on kiihdyttänyt ukrainalaisten kaupunkien ja infrastruktuurin tuhoamista siviilien kärsimyksestä ja sodan säännöistä piittaamatta. Vaikka Ukraina taistelee urheasti vastaan ja on edennyt huomattavasti, sodalle on vaikea nähdä loppua.