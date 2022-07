Pekka Haavisto kehuu Suomen saaneen Ruotsinkin Natoon – näin ulkoministeri avaa liittymiskeskustelujen sisältöä

Haavisto korosti Suomen vahvuuksia liittymiskeskusteluissa

"Lopuksi saatiin vielä isot aplodit suurlähettiläiden joukolta"

Suomi veti Ruotsin Natoon

– Totesimme juuri Ann Linden kanssa, että yhteistyö on ollut erittäin hyvää. On myös Suomen turvallisuudelle suuri merkitys, että olemme tulevaisuudessa Naton jäseniä yhdessä Ruotsin kanssa. Meidän puolustusalueemme on samantyyppinen ja sotilasyhteistyömme on kehittynyt pitkälle.