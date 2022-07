Suomen Nato-jäsenyyskriteerit täyttyivät erittäin nopeasti: "Näin nopeita liittymiskeskusteluja ei koskaan aikaisemmin ole käyty"

Valtiotieteiden tohtori ja tutkija Iro Särkkä kertoi MTV Uutisaamussa, että liittymisprosessi on edennyt erittäin rivakasti.

Mikä ihmeen tarkkailijajäsen?

Seuraava vaihe liittymisessä on jäsenyyden ratifiointi Nato-maiden parlamenteissa. Prosessia vauhditti se, että Suomi on ollut Nato-yhteensopiva jo hyvin pitkään. Suomi on ollut Naton kumppanimaa vuodesta 1994.