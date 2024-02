Peaky Blinders -tähti ajautui ongelmiin huumeiden kanssa – kuvattiin lähes tunnistamattomana Lontoossa

Peaky Blinders -sarjassa vuosina 2013-2022 kuumakalle Arthur Shelbya näytellyt Paul Anderson , 48, on ajautunut ongelmiin lain kanssa.

– Tunnistatte vastaajan hyvin intensiivisestä roolista, jota hän on esittänyt hiljattain televisiossa. Hänet tunnistetaan usein ja hän yrittää parhaansa mukaan miellyttää ohjelman faneja sujahtamalla hahmokseen, asianajaja perusteli oikeudessa.

– Hän on päätynyt epäonniseen asemaan ja hänen olisi pitänyt uskaltaa kieltäytyä.

Tällä hetkellä tekeillä on Peaky Blinders -sarjaan perustuva elokuva, mutta Andersonin lakikahnausten takia sen kohtalo on tällä hetkellä yksi iso kysymysmerkki. Lähteiden mukaan Andersonin viimeisin tuomio aiheuttanee tuotannolle massiivisia ongelmia ja sillä tulee olemaan tavalla tai toisella suuri vaikutus siihen.

Puheita on ollut esimerkiksi siihen suuntaan, että voitaisiinko Andersonin roolihahmo Arthur Shelby kirjoittaa kokonaan ulos elokuvasta, vaikka hän on yksi sen päänäyttelijöistä. Elokuvan tuotannon on ollut tarkoitus alkaa vuoden 2024 puolivälin tienoilla.