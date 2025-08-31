Mira Luoti TTK-tanssitreeneistä: "Joudun tekemään töitä, että pysyn edes pystyssä"

2:10imgKatso videolta, miltä neljän tunnin päivittäiset tanssitreenit ovat Mira Luodista tuntuneet.
Julkaistu 31.08.2025 14:05
Toimittajan kuva
Teresia Jokela

teresia.jokela@mtv.fi

Artisti ja Tanssii Tähtien Kanssa -tähtioppilas Mira Luoti ei ole tottunut korkokenkiin.

Pian alkavalla Tanssii Tähtien Kanssa -kaudella on mukana artisti Mira Luoti, 47, joka on tuttu myös PMMP-kokoonpanosta. 

Luoti kuvaili MTV Uutisille tähtiopettajansa Anssi Heikkilän kanssa ensimmäisen treeniviikon tunnelmia. 

– Kun käy illalla nukkumaan, niin jaloissa on metka tunne, Luoti kertoi MTV Uutisille TTK-treenisalilla toisen harjoitteluviikon alussa. 

– Meillä on ollut treeneissä kova tahti päällä. Juuri äsken sanoin Miralle, että tänään on sellainen päivä, että tuntuu, että kroppa on vähän väsynyt, Heikkilä jatkoi.

Luoti kuvailee tanssitreeneissä helpointa olevan lounastauot. 

– Mutta nämä korkokengät…en käytä ikinä tällaisia, niin joudun tekemään töitä sen eteen, että pysyn edes pystyssä. Jalat ovat tulleet niistä kipeiksi, Luoti kertoi. 

– Siellä on nyt jo teippaukset käytössä rakkuloita vältellen, Heikkilä jatkoi ja osoitti Luodin jalkoja. 

Lue myös: Ensimmäisessä TTK-jaksossa luvassa suuri uutinen

Luoti ei osannut odottaa, että tanssissa mennään yllättävän paljon lattiaa pitkin. 

– Kun tätä katsoo, niin ihmiset näyttävät leijuvan koko ajan, mutta tässä pitääkin olla koko ajan kiinni lattiassa, Luoti kummasteli. 

Toisella treeniviikolla Luoti kuvaili jännityksensä olevan jo todella korkealla ensimmäisen suoran lähetyksen suhteen, joka on 7. syyskuuta. 

– Olen aina ajatellut, että tarvitsen tekemiseen sen jännityksen. Kun se loppuu, niin vaihdan alaa ihan kokonaan, Luoti totesi. 

6:17imgUusi TTK-kausi starttaa sunnuntaina! Tällainen on tunnelma treenisalilla

Katso videolta, miltä neljän tunnin päivittäiset tanssitreenit ovat Mira Luodista tuntuneet.

Tanssii Tähtien Kanssa alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla su 31.8. klo 19.30 esittelyjaksolla, jonka jälkeen suorat lähetykset su 7.9. klo 19.30 alkaen. 

Lisää aiheesta:

Tanssii Tähtien Kanssa alkaa! Tällaista oli kulisseissa ennen h-hetkeä – "Löysät housuissa"TTK-tähtioppilas Pia Penttala on saanut tanssinopettajaltaan lempinimen: "Kulminoi tämänhetkisen tilanteemme"Emma Kimiläinen kieltäytyi aluksi Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta – jätti kuitenkin ajatuksen muhimaan: "Kävi hassuja käänteitä"Ex-koripalloilija Shawn Huff on lähes kaksi metriä pitkä – tällaisia haastateita hän uskoo pituutensa aiheuttavan TTK-parketillaMaaret Kallio paljastaa, mikä yllättävä asia jännittää TTK-treenisalilla – "Rohkeus on ollut vähän kateissa ja välillä hirvittää"Koronaviruksen sairastanut Niklas Hagman avaa kipeän päätöksensä taustoja MTV Uutisille: "Olo on vieläkin heikko"
Tanssii Tähtien KanssaMira LuotiAnssi HeikkiläTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Tanssii Tähtien Kanssa