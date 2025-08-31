Mira Luoti TTK-tanssitreeneistä: "Joudun tekemään töitä, että pysyn edes pystyssä"

Artisti ja Tanssii Tähtien Kanssa -tähtioppilas Mira Luoti ei ole tottunut korkokenkiin.

Pian alkavalla Tanssii Tähtien Kanssa -kaudella on mukana artisti Mira Luoti, 47, joka on tuttu myös PMMP-kokoonpanosta.

Luoti kuvaili MTV Uutisille tähtiopettajansa Anssi Heikkilän kanssa ensimmäisen treeniviikon tunnelmia.

– Kun käy illalla nukkumaan, niin jaloissa on metka tunne, Luoti kertoi MTV Uutisille TTK-treenisalilla toisen harjoitteluviikon alussa.

– Meillä on ollut treeneissä kova tahti päällä. Juuri äsken sanoin Miralle, että tänään on sellainen päivä, että tuntuu, että kroppa on vähän väsynyt, Heikkilä jatkoi.

Luoti kuvailee tanssitreeneissä helpointa olevan lounastauot.

– Mutta nämä korkokengät…en käytä ikinä tällaisia, niin joudun tekemään töitä sen eteen, että pysyn edes pystyssä. Jalat ovat tulleet niistä kipeiksi, Luoti kertoi.

– Siellä on nyt jo teippaukset käytössä rakkuloita vältellen, Heikkilä jatkoi ja osoitti Luodin jalkoja.

Luoti ei osannut odottaa, että tanssissa mennään yllättävän paljon lattiaa pitkin.

– Kun tätä katsoo, niin ihmiset näyttävät leijuvan koko ajan, mutta tässä pitääkin olla koko ajan kiinni lattiassa, Luoti kummasteli.

Toisella treeniviikolla Luoti kuvaili jännityksensä olevan jo todella korkealla ensimmäisen suoran lähetyksen suhteen, joka on 7. syyskuuta.

– Olen aina ajatellut, että tarvitsen tekemiseen sen jännityksen. Kun se loppuu, niin vaihdan alaa ihan kokonaan, Luoti totesi.

6:17 Uusi TTK-kausi starttaa sunnuntaina! Tällainen on tunnelma treenisalilla

Katso videolta, miltä neljän tunnin päivittäiset tanssitreenit ovat Mira Luodista tuntuneet.