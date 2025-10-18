Patrik Laine on sivussa Montreal Canadiensin kokoonpanosta, kun joukkue kohtaa kotijäällä New York Rangersin Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä.
Canadiens tiedotti lauantaina, että Laine kärsii alavartalovammasta, jota arvioidaan päivittäin.
Myös toinen hyökkääjä Kirby Dach on samassa tilanteessa. Lisäksi puolustaja Kaiden Guhle on sivussa 4–6 viikkoa alavartalovamman takia.
Lue myös: Paine Patrik Laineen ympärillä yltyy – Canadiens-mestarilta raju kommentti työmoraalista
Laine jätti aiemmin tällä viikolla Canadiensin harjoitukset väliin. Suomalaislaituri on pelannut heikon alkukauden. Vastuuta on tullut vähän, ja Laine on saalistanut vain yhden syöttöpisteen viidessä ottelussa.
0:33Näin Patrik Laine avasi kuluvan NHL-kauden pistetilinsä aiemmin tällä viikolla.