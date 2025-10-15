NHL-jääkiekkoliigan Montreal Canadiensin suomalaishyökkääjä Patrik Laine oli yksi kolmesta Canadiens-pelaajasta, joita ei keskiviikkona nähty seuran harjoituksissa.
– Hyökkääjät Jake Evans ja Patrik Laine ja puolustaja Kaiden Guhle eivät ota osaa päivän harjoituksiin, seura kertoi.
Seura täydensi kolmikolla olevan englanniksi "therapy day" ja ranskaksi "journee de traitements", eli miehiä hoidettiin ja jäät jäivät väliin.
Kanadalaiskanava TVA kuvaili, että edellisillan ottelu Seattle Krakenia vastaan jätti Canadiensin pelaajistoon "jälkensä", tarkentamatta sen enempää. Laineelle Kraken-ottelu oli onnistunut, sillä hän sai pistetilinsä auki joukkueensa neljännessä ottelussa tällä kaudella. Laineen peliaika on jäänyt varsin vähiin näissä kauden ensimmäisissä otteluissa, mutta Krakenia vastaan hän syötti Ivan Demidovin maalintekoon.
Montreal kohtaa seuraavassa ottelussaan Nashville Predatorsin perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.