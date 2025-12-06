NHL:n suomalaistähti Mikko Rantanen jatkoi huippuvirettään, kun hänen edustamansa Dallas Stars löi San Jose Sharksin maalein 4–1.
Rantanen aloitti pistetehtailunsa avauserässä, kun hän oli mukana alustamassa Jason Robertsonin 1–0-maalia.
Päätöserässä vyölle kertyi toinenkin syöttöpiste, kun Sam Steel vei Dallasin 2–1-johtoon. Joitain minuutteja myöhemmin Rantanen sivalsi kiekon maaliin tarkalla rannelaukauksellaan.
Rantanen on tehnyt nyt 28 ottelussa 38 tehopistettä, mikä oikeuttaa NHL:n pistepörssissä viidenteen sijaan.
Pelin viimeisestä osumasta vastasi Miro Heiskanen, joka naulasi Roope Hintzin syötöstä kiekon loppuminuuteilla tyhjiin.
29-vuotias Rantanen nousi yön ottelussa myös kiistanalaisen pörssin kärkeen. Rantanen otti nimittäin ottelussa kolme kahden minuutin jäähyä, jotka nostivat hänet koko NHL:n jäähypörssin ykköstilalle (65 jäähyminuuttia).
Dallas vankisti voittonsa myötä asemiaan läntisen konferenssin kakkosena. San Jose on samaisessa konferenssissa sijalla 11.