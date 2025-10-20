NHL-jääkiekkoliigan Montreal Canadiensin suomalaishyökkääjä Patrik Laineen poissaolo peleistä saattaa venähtää. Laine ei ollut mukana, kun Canadiens kokoontui jäälle aamulla paikallista aikaa, ennen Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä pelattavaa kotiottelua Buffalo Sabresia vastaan. Asiasta kertoi kanadalaiskanava TVA:n kiekkotoimittaja Anthony Martineau.
Laine pelasi Canadiensin kauden viidessä ensimmäisessä ottelussa, mutta hän oli poissa kokoonpanosta joukkueen hävitessä New York Rangersille sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Canadiens ilmoitti Laineella olevan alavartalovamma ja että hänen tilannettaan seurataan päivä päivältä.
Laineen alkukausi on ollut murheellinen. Pelaamissaan viidessä ottelussa hän on saalistanut vain yhden syöttöpisteen, laukonut kohti maalia yhteensä vain kuudesti, ja pelannut vain 12,5 minuuttia per peli.