Patrik Laine taas hurjana NHL:ssä

Montreal Canadiens ja Patrik Laine jatkoivat vahvoja otteitaan jääkiekon NHL:ssä, kun joukkue voitti kotikaukalossaan Tampa Bay Lightningin maalein 3–2.

Montreal oli jo kahden maalin takaa-ajoasemassa, kunnes Juraj Slafkovsky iski toisessa erässä kotijoukkueen ylivoimalla peliin mukaan.

Jokaista Montrealin maalia oli alustamassa suomalaispelaaja. Kahdesta ensimmäisestä osumasta syöttöpisteet itselleen kirjautti huippuvireessä oleva Laine (0+2). Jake Evansin kolmannessa erässä tekemän voittomaalin taas syötti Joel Armia (0+1).

Patrik Laine on kovassa iskussa.David Kirouac

Montreal on viime viikkoina tehnyt kovaa jälkeä, sillä joukkue on voittanut viimeisimmistä 17 ottelustaan peräti 13. Joukkue on tällä hetkellä Atlantin divisioonassa viidentenä.

Laine on pelannut tällä kaudella 19 ottelua, joissa hän on takonut yhteensä tehot 12+5=17. Edelliseen kuuteen otteluun Laine on takonut vyölleen tehot 4+3, kun aikavälille mahtuu vain yksi peli ilman tehoja.

Armia puolestaan on kerännyt 47 pelaamassaan ottelussa kaikkiaan tehot 8+14=22.

Ristolainen sankari jatkoajalla

Philadelphia Flyers varmisti jatkoajalla kotivoiton Detroit Red Wingsistä luvuin 2–1.

Philadelphian voittomaalin iski vain 26 sekuntia ennen jatkoajan päättymistä puolustaja Rasmus Ristolainen. Maali oli Ristolaiselle toinen tällä kaudella.

1:18

Tuoreella voitolla Philadelphia venytti pisteputkensa jo kuuden ottelun mittaiseksi.

Kotijäällään voitti niin ikään New York Rangers, joka lyttäsi Ottawa Senatorsin Madison Square Gardenissa selvin luvuin 5–0.

Ottawan suomalaisveskari Leevi Meriläinen päästi kaksi maalia, kunnes hänet kutsuttiin penkille ja Anton Forsberg laitettiin vahtivuoroon.

New Yorkin suomalaispuolustaja Urho Vaakanainen syötti joukkueensa 2–0-maalin. Ottawan paidassa Nikolas Matinpalo kellotti reilut 14 minuuttia peliaikaa, mutta jäi tehopisteittä.

New York on kohentanut otteitaan viime aikoina. Voitolla se venytti pisteputkeaan jo yhdeksänteen peräkkäiseen otteluun.