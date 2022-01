Mikko Rantanen dominoi! Muut NHL-tähdet taipuvat suomalaisen pistetehtailun edessä

Hän on myös seitsemän ottelun pisteputkessa, jonka aikana hän on summannut 5+9=14 pinnaa. Rantanen on ollut NHL:n tehokkain pelaajaa pisteputkensa alkamispäivästä (6. joulukuuta) eteenpäin. Vain St. Louisin Vladimir Tarasenko on pystynyt kasaamaan 14 tehopistettä samana aikana, mutta venäläinen on pelannut ajanjaksolla yhdeksän ottelua.