Patrik Laineesta ikävä tieto

Jääkiekon NHL:ssä tehokkaasti polvivamman jäljiltä kaukaloon palannut Montreal Canadiensin Patrik Laine loukkaantui ottelussa entistä seuraansa Columbus Blue Jacketsia vastaan.

Laine pelasi ottelun avauserässä kuusi vaihtoa, mutta ei palannut kaukaloon enää toisessa erässä. Montreal kertoi viestipalvelu X:ssä Laineen kärsivän ylävartalovammasta.

Laine on pelannut paluunsa jälkeen kymmenen ottelua, joissa suomalainen on tehnyt yhteensä tehot 8+1. Kaikki kahdeksan maalia ovat syntyneet ylivoimalla.

Ottelu päättyi Columbuksen voittoon maalein 5–4. Montrealin Joel Armia teki yhden joukkueensa maaleista. Columbuksen Mikael Pyyhtiä jäi ottelussa pisteittä.

Scheifele ja Connor hurjina Torontossa

Winnipeg Jets voitti Toronto Maple Leafsin 5–2 sarjan kärkiottelussa. Winnipegin pisteprosentti joulutauon alkaessa on yli 70 ja Torontollakin lähes 63.

Winnipegin sankareita ottelussa olivat neljä tehopistettä rohmunneet Mark Scheifele ja Kyle Connor.

Connor teki Winnipegin kaksi ensimmäistä maalia ja syötti kaksi muuta. Scheifele puolestaan teki manitobalaisten kolme viimeistä täysosumaa ja syötti lisäksi toisen Connorin maaleista.

Kaksikkoa tuki hyvin myös kolme maalia syöttänyt Gabriel Vilardi.

Winnipegin puolustaja Ville Heinola uurasti kaukalossa lähes 13 minuuttia, mutta jäi pisteittä. Toivuttuaan nilkkavammasta Heinola on onnistunut ottamaan paikan Winnipegin puolustuksesta ja Toronto-ottelu oli 23-vuotiaalle kauden kymmenes. Hyökkääjä Rasmus Kupari seurasi toisen peräkkäisen ottelun katsomosta.

Toronton Jani Hakanpää oli yhä sivussa loukkaantuneena.

Rangersia nöyryytettiin Hudsonjoen derbyssä

New York Rangers oli matkustanut Manhattanilta Hudsonjoen yli Newarkiin New Jersey Devilsin vieraaksi. Ottelun käsikirjoitus jatkoi Rangersin karmeaa joulukuuta. Hyvässä iskussa oleva New Jersey takoi taululle 5–0-lukemat, ja Rangers kärsi jo kahdeksannen tappionsa 11 ottelun sisällä.

New Jerseyn ykkösnimi ottelussa oli tehot 2+1 tehnyt Jack Hughes. Rangersin kannalta huolestuttavaa oli se, että New Jerseyn maalivahti Jacob Markström tarvitsi ottelussa nollapeliin vain 12 torjuntaa.

Rangersiin hiljattain Anaheim Ducksista kaupattu Urho Vaakanainen pelasi ottelussa lähes 17 minuuttia. New Jerseyn Erik Haula sai peliaikaa hieman päälle 13,5 minuuttia. Haulalle ottelu oli 13:s peräkkäin ilman tehopisteitä. Porilainen on alkukaudella tehnyt tehot 5+6.