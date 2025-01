Patrik Laineelta raju paljastus: "Sanoin Jarmolle, että pelini ovat pelatut"

Patrik Laine puhui avoimesti vaikeista ajoistaan Spittin' Chiclets -podcastissa.

Laine hakeutui NHL:n ja sarjan pelaajayhdistyksen NHLPA:n hoito-ohjelmaan tammikuussa 2024.

– Se oli siihen aikaan kovin päätös, mitä olen koskaan joutunut tekemään. En siihen aikaan tiennyt, aionko pelata enää, Laine paljasti.

– Se oli myös samaan aikaan paras päätös, jonka olen koskaan tehnyt, kun vetäydyin ja asetin pääkoppani etusijalle. Huomasin kuitenkin, miten kaikki tuo vaikuttaa työhöni, suhteisiini ja päivittäiseen elämääni, Laine jatkaa.

Laine kertoi lopettamisnäkemyksistään myös hänen silloisen seurajoukkueensa (Columbus Blue Jackets) GM:lle Jarmo Kekäläiselle.

– Sanoin Jarmolle pari kertaa, että pelini ovat pelatut. Lopulta tulin takaisin, vaikka ei olisi varmaan pitänyt. Minun olisi pitänyt jo silloin ottaa omaa aikaani.

Alamäki jatkui aina siihen pisteeseen asti, että Laineen ”piti puhaltaa pilliin”.

– Mentiin siihen pisteeseen, että olin niin masentunut, etten pystynyt toimimaan enää.

Entinen NHL-hyökkääjä ja Spittin’ Chiclets -podcastin juontaja Paul Bissonnette tiedusteli suomalaishyökkääjältä sitä, miten hän pääsi vaikeuksistaan yli ja millaisia työkaluja hän on löytänyt mielenterveyspuolelle. Laineen mukaan hän on käynyt terapiassa kolme kertaa viikossa viimeisten puolentoista vuoden ajan.

– Tapasin kliseen mukaisesti katsoa asioita niin, että lasi on puoliksi tyhjä eikä puoliksi täynnä. Yritän nyt ajatella positiivisesti, enkä mene aina negatiivisuuden kautta. Olen oppinut käsittelemään asioita paremmin, Laine sanoo.

Laine, 26, loukkasi polveaan syksyllä, kautta edeltäneessä harjoitusottelussa. Hän palasi kehiin joulukuun taiteessa.

Laine on nakuttanut uuden seuransa Montreal Canadiensin nutussa 18 otteluun tehot 12+3=15. Laine on ollut yksi merkittävä tekijä siinä, miten Canadiens on kääntänyt kurssinsa NHL:ssä. Canadiens on ottanut edellisistä kymmenestä ottelustaan seitsemän voittoa. Se on itäisessä konferenssissa sijalla kymmenen.