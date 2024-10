Huima näky – NHL:n tuore suomalaissankari teki sen taas

Annunen torjui ottelussa 26 kertaa ja on kuin varkain lunastanut joukkueensa ykkösmaalivahdin paikan alkukaudesta haparoineelta Alexandar Georgievilta .

Annunen, 24, on aloittanut Coloradolle nyt neljä peliä putkeen, joista jokainen on päättynyt voittoon. Päästettyjen maalien keskiarvo hänellä on 2,48 ja torjuntaprosentti 90,5, kun mukaan lasketaan aiemmat kaksi esiintymistä vaihtoaitiosta.