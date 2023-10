"Parvekkeelle pääsy kielletty" – Vantaan parveketurma sysäsi yrityksiä kieltojen ja selvitysten rumbaan

Uusi koti, mutta parvekkeelle on pääsy kielletty. Tämä on tilanne esimerkiksi uudessa Lumo-kotien kerrostalossa Helsingin Pasilassa.

Syynä kieltoon on Vantaan maaliskuinen parvekeonnettomuus. Turma ei tapahtunut Lumo-kotien kiinteistössä, mutta se on vaikuttanut suuren valtakunnallisen vuokranantajan toimintaan.

– Asukkaiden suhtautuminen on ollut ymmärtäväistä, sillä kyse on turvallisuudesta. Kaikki haluavat, että kodeissa on turvallista asua, kertoo STT:lle rakennuttamisen yksikönjohtaja Toni Kankare Lumo-kodit omistavasta asuntosijoitusyhtiö Kojamosta.

Asukkaille ei ole hyvitetty parvekkeiden käyttökieltoa esimerkiksi antamalla alennusta vuokraan. Kankareen mukaan asukkailta on löytynyt "hyvää asiakasymmärrystä".

Joissakin Lumo-kodeissa on jopa poistettu ovenkahvoja, jotta voidaan varmistaa, ettei asukas mene parvekkeelle kiellosta huolimatta.

– Avainasia on, että ne ovat kohteita, joissa ei ole poistumisreittejä parvekkeen kautta. Jos parvekkeella on poistumisluukut, sinne pitää olla esteetön pääsy, Kankare kertoo.

Miten silloin varmistetaan, ettei parveketta käytetä?

– Käytännössä asiakasviestinnällä. Parvekkeen ovessa on selkeä merkintä kiellosta. Lumo-kodeissa isännöitsijät kiertävät päivittäin kohteita. Jos parvekkeelle on kerääntynyt tavaraa tai siellä oleillaan, he ilman muuta puuttuvat asiaan.

Kieltoja kolmessa Lumo-kohteessa

STT kertoi aiemmin, että Suomessa on ainakin yli 2 000 parveketta käyttökiellossa Vantaan parveketurman seurauksena. Valtaosa käyttökielloista on tällä hetkellä Helsingissä.

Onnettomuudessa nuori nainen kuoli pudottuaan seitsemännen kerroksen parvekkeelta, kun parvekekaiteen lasi petti.

Turman jälkeen ympäristöministeriö suositteli, että rakennusvalvontaviranomaiset pyytävät rakennushankkeisiin ryhtyneitä kiinnittämään huomiota siihen, että lasirakenteiset kaiteet täyttävät vaatimukset käynnissä olevissa luvanvaraisissa rakennushankkeissa.

Kankare laskee, että tällä hetkellä Lumo-kotien vuokrataloista kolmessa on parvekkeita käyttökiellossa.

– Kolmessa kohteessa on yhteensä noin 250 asuntoa. Asuntoja, joissa parveke on käyttökiellossa, on noin 150. Kohteet ovat loppukesän ja syksyn aikana valmistuneita uudistuotannon kohteita, hän kertoo.

– Joissakin tapauksissa kohteen kaikki parvekelasit joudutaan vaihtamaan. Se on iso toimenpide jo pelkästään asennustyönä ja kestää viikkoja.

Alalla kuuma puheenaihe

Lumo-vuokrakoteja on noin 40 000 ympäri Suomen. Tällä hetkellä parvekkeita on käyttökiellossa Helsingin ja Espoon Lumo-kodeissa, mutta Kankareen mukaan asiaa on tarkasteltu ja keskusteluja käyty kaikissa kaupungeissa.

– Aihe on alalla niin kuuma puheenaihe, että keskustelua on käyty jokaisen uudiskohteen kohdalla.

Parvekkeen on saatava viranomaisen hyväksyntä, jotta se voidaan ottaa käyttöön turvallisesti.

– Vielä elokuun lopulla tilanne oli se, etteivät eri osapuolet välttämättä tienneet, mitä ohjeistusta seurataan. Viranomaistulkinnat rakennusvalvonnoissa eivät olleet linjassa keskenään.

Tilanne alkoi helpottua Suomen Tasolasiyhdistyksen julkaistua päivitetyt mitoitusohjeet.

– Jokaisessa kohteessa tiedämme, mitä pitää tehdä ja mitä aiotaan tehdä, mutta asioita on pitkittänyt esimerkiksi se, että parvekelasitoimittajat ovat ylityöllistettyjä. Samoin asiantuntijat, jotka antavat rakenteellisen kestävyyden lausuntoja, Kankare kertoo.