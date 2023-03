Poliisi epäilee: Nuori nainen kaatui parvekkeen kaidetta vasten Vantaalla – kuoli lasin petettyä

Poliisi on tähän asti tutkinut asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Poliisin omien selvitysten ja tänään 28.3. Tukesilta saamien tietojen perusteella poliisi on päättänyt aloittaa asiasta esitutkinnan.

– Uusien onnettomuuksien välttämiseksi haluamme avata joitakin yksityiskohtia tapauksesta. Poliisi epäilee, että nuori nainen on kaatunut parvekkeella kaidetta vasten, jolloin parvekekaiteen lasi on pettänyt ja nainen on pudonnut seitsemännestä kerroksesta, Hiltunen jatkaa.