ParkkiPate voitti: Klassinen selitys ei purrut, ja nyt miehen on maksettava 60 euron sijaan yli 2 000 euroa

Käräjäoikeus uskoi selityksen

Toisaalta auton mahdollisia käyttäjiä ei myöskään tarvitse nimetä, jos pystyy riittävällä tarkkuudella tai todennäköisyydellä osoittamaan, että joku muu on voinut pysäköidä auton.

Hovioikeus täysin eri linjoilla

Jo yksin se, että mies on auton haltija, on siis oikeuden silmissä merkittävä todiste siitä, että mies on saattanut myös pysäköidä auton väärin.