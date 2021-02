Liikuntaesteiseltä yritettiin periä 70 euron parkkisakkoa – suivaantunut nainen voitti oikeudessa, Parkkipatelle yli tuhat euroa maksettavaa

Pysäköinti alueella on maksullista, mutta nainen ei maksanut parkkeerauksesta, koska hänellä on autossaan liikkumisesteisen pysäköintitunnus. Tällainen invaliditunnus oikeuttaa pysäköintiin maksutta maksullisella yleisellä pysäköintipaikalla.

Valitti sakosta

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun jätin auton valvomallenne alueelle. Olin käsityksessä, että invapaikoituslupa oikeuttaa pysäköimään Trafin ohjeiden mukaan ilmaiseksi tällaiselle alueelle, jossa Espoon kaupunki on maanomistajana, nainen reklamoi yritykselle tammikuun lopussa 2019.

Naisen mukaan yhtiö ei ollut tiedottanut selkeästi siitä, että invalidin pysäköintitunnuksella ei saa pysäköidä alueelle ilmaiseksi. Nainen huomautti, että tieliikennelain mukaan pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla.

– Vammainen henkilö usein on liikuntakyvytön ja on vaikea selvittää, mistä tällainen pieni merkintä löytyy vielä kun laki sanoo, että sen olisi oltava selvästi havaittavalla tavalla esillä. Se, että vammaispaikoituslupa ei ole sallittu, olisi pitänyt ehdottomasti lukea siinä merkissä, jonka ohi ajaa alueelle eikä jossain toisessa päässä aluetta pienillä kirjaimilla kirjoitettuna ja vielä lähellä maatasoa.

Ei suostunut perumaan maksua

– Yksityisen kiinteistön haltijalla on oikeus asettaa kiinteistönsä alueella pysäköinnille sopimusehtoja. Nyt kysymyksessä olevassa kiinteistössä on kiinteistön haltija ilmoittanut selkeästi sisäänmenoväylille asetetuilla kylteillä pysäköinnille asettamansa sopimusehdot, joissa on ilmoitettu ehtojen vastaiseen pysäköintiin liittyvästä valvontamaksusta, yritys kirjoitti.