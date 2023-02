Parkkiapulaisen painajainen: Törmäsi harvinaisella Lamborghini Aventador Ultimaella toiseen samanlaiseen

Jutun perästä löytyvä video on peräisin Australian Perthistä Crown Towers -hotellin edustalta, jossa sinisen Lamborghini Aventador Ultimaen ratin takana oleva parkkiapulainen on juuri mokannut pahemman kerran. Harvinainen erikois-Lamborghini on nimittäin osunut toisen samanlaisen perään.