Parjattu Ole Gunnar Solskjär sanoo nauttivansa kritiikistä – tänä iltana sytykettä voi tulla lisää: "Antaa tulla vain"

Viikonloppuna itselleen lisäaikaa Manchester Unitedin päävalmentajana 3–0-voitolla Tottenhamista ostanut Ole Gunnar Solskjär on jälleen uuden tuloksentekotehtävän edessä, kun United vierailee Bergamossa tiistai-iltana.

Solskjäriä on mätkitty suruitta tv-ohjelmissa ja lehtien palstoilla – osin myös ansaitusti.

– Journalisteilla, kommentaattoreilla, asiantuntijoilla ja meillä kaikilla on erilaiset työmme. Heidän tehtävänään on kertoa mielipiteensä. Minä en ole täällä riitelemässä heidän kanssaan.

– Erityinen tyyli. Hyökkäävä, aggressiivinen, valmentaja loistaa sitä energiaa. Sitä on myös jännittävä katsoa, ja olen seurannut heitä jonkin aikaa. Se, mitä he ovat tehneet viimeisen viiden vuoden aikana, on ainutlaatuista, Solskjär kehaisi.