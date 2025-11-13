Korkeasaaren eläintarhaan on kotiutunut nuori amurintiikeriuros.
Uudesta uroksesta toivotaan eläintarhan tiedotteen mukaan lisääntymiskumppania Korkeasaaressa asuvalle naaraalle.
Kaksivuotias tiikeriuros on syntynyt Opolen eläintarhassa Puolassa. Se saapui Suomeen tiistaina eläinkuljetusauton kyydissä.
Uuden uroksen nimi on Odris. Se lepäili tiistaista lähtien eläintarhan Kissalaakson takatiloissa, mutta torstaista alkaen sillä on pääsy myös ulkotarhaan. Ulkotarha on toistaiseksi vain uuden uroksen käytössä.
– Urosta on kuvailtu rauhalliseksi kaveriksi, joka tulee kaikkien kanssa hyvin toimeen, eläintenhoitaja Jonne Stenroth kertoo Korkeasaaren tiedotteessa.
Korkeasaaressa on ennestään kaksi amurintiikeriä. Yksi niistä on 3-vuotias naaras Odeya ja toinen sen 12-vuotias emo.
Nuoret tiikerit on valittu geneettisesti toisilleen sopivaksi pariksi.
– Pennut ovat toiveissa vasta tulevina vuosina, kun tiikerit ovat sukukypsiä. Tutustumme nyt rauhassa uuteen tiikeriin ja järjestämme sille mahdollisimman kotoisat oltavat, Stenroth sanoo.