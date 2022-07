Haminan mursu saattaa viihtyä alueella vielä pitkään, jos ruokailu- ja lepäilypaikka on kunnossa

Eläinlääkäri: Mursu ei ollut nääntynyt tai voipunut

"Annetaan mursun olla rauhassa"

Helsingin Sanomien haastatteleman tutkijan Rune Aaen mukaan Haminan yksilö on luultavasti sama, josta on viime kuukausina tehty havaintoja eri puolilta Itämerta. Erityisasiantuntija Loisan mukaan mursu on Itämerellä niin harvinainen, että kyseessä on todennäköisesti samainen yksilö.