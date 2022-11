Pariskunta sai kaksoset 30 vuotta aiemmin pakastetuista alkioista

Vauvat syntyivät 31. lokakuuta. He saivat nimekseen Lydia ja Timothy .

Kyseessä luultavasti ennätysvanhat alkiot

Yhdysvaltalaisen National Embryo Donation Center -keskuksen mukaan heidän alkionsa saattavat olla kaikkein vanhimmat alkiot, joista koskaan on syntynyt elävät lapset.

CNN:n mukaan on mahdollista, että vieläkin vanhempaa alkiota on käytetty. Sivuston mukaan Yhdysvaltain tautikeskus CDC tilastoi maassa lisääntymisteknologiaan liittyvää dataa, mutta se ei pidä kirjaa siitä, kuinka kauan alkiota on pidetty pakastettuna. CNN:n mukaan ei kuitenkaan ole todisteita siitä, että missään olisi käytetty vanhempia alkioita kuin näitä, joista syntyivät Lydia ja Timothy.