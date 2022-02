DNA-kotitestistä karu yllätys amerikkalaisperheelle – totuus kolmekymppisestä Jessicasta järkytti: "Mikään ei ollut enää ennallaan"

Pariskunnan mukaan DNA-testeissä kävi ilmi, että Jeaninen nyt kolmekymppinen tytär Jessica ei ole biologisesti Johnin lapsi, vaikka he olivat luulleet niin koko ajan. Jessica on vanhempiensa kanssa nostamassa asiasta syytettä.

Joululahjaksi ostettu DNA-testi paljasti asian

Jessica kertoi tiedotustilaisuudessa 2. helmikuuta, että he halusivat tehdä testit ennen Euroopan reissuaan, koska halusivat tietää enemmän sukujuuristaan. Jessica ja hänen miehensä toivoivat testien saattavan heidät yhteen miehen italialaisten sukulaisten kanssa. Myös Johnilla on sukujuuria Italiassa.

Epäilys osoittautui todeksi

Lisäksi biologinen isä on todistanut käyneensä samalla klinikalla hedelmöityshoidoissa ex-vaimonsa kanssa samaan aikaan kuin Harveyt. Myös oikeuskannetta tutkinut People-lehti kertoo, että tämä toinen mies oli silloisen vaimonsa kanssa oli hoidoissa samaan aikaan kuin Harveyt.

Syytetty lääkäri ei ole vastannut mediatiedusteluihin

Klinikka haluaa selvittää väitteitä tarkemmin

Tuolloin Akronin kaupungin sairaalan hedelmöitysklinikka oli nimeltään IUF Center. Nyt sen nimi on Summa Health System.

– Otamme nämä väitteet vakavasti. Tiedostamme sen, millaiset vaikutukset niillä on ollut perheeseen.

– Ottaen huomioon sen, miten vähän meillä on tietoa tapahtuneesta ja miten kauan siitä on kulunut aikaa, toivomme voivamme selvittää asian perheen juristien kanssa. Ensisijainen tavoitteemme on saada asia etenemään, tiedotteessa kerrotaan.