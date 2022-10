Uskomaton sattuma Yhdysvalloissa: Siskosten lapsilla vain minuuttien ikäero!

Yhdysvaltain Oklahomassa asuvien siskosten, Karli Westin ja Olivia Littlejimin, lapsilla on vain yhdeksän minuuttia ikäeroa. Siskoset kertoivat hauskasta sattumasta KameraOne-sivustolle.

Paitsi että he olivat samaan aikaan raskaana, he myös päätyivät synnyttämään pienokaisensa milteipä samaan aikaan.

Siskoilla yli kahdeksan vuoden ikäero

Karlilla ja Olivialla on myös veli. Karli on sisaruskatraan vanhin, veli keskimmäinen ja Olivia nuorin. Naisilla on kahdeksan ja puoli vuotta ikäeroa.