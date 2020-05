Pariskunta mökkeili "liian pitkään", kunta uhkasi 800 euron sakolla – missä vaiheessa omalla kesämökillä oleskelu muuttuu ongelmaksi?

Kuinka kauan omalla kesämökillä saa olla?

– Kyllä siellä saa olla. Ei olemista siellä voida estää, jos on vakituinen asunto jossain muualla ja siellä kirjat.

Tuulentien mukaan kuitenkin voi tulla ongelmia, jos on kyseessä vakituinen asuminen loma-asunnoiksi kaavoitetuissa asunnoissa, koska niihin ei saa vakituista osoitetta.

– Tulee kaikenlaisia ongelmia, jos ei saa vakituista osoitetta. Se on vähän kuin irtolaisstatus.

Mökki vakituiseksi asunnoksi

– Voihan vaikka pitää pienen asunnon paikkakunnalla, jolla on kirjoilla. Ymmärtääkseni mikään instanssi ei valvo tai seuraa, kuinka paljon ihmiset ovat mökillään. Voihan joku olla siellä ympäri vuoden kysymättä keltään mitään, Tervo sanoi.

Tervon mukaan on kyseenalaista, miten suopeasti kunnat suhtautuvat siihen, että niiden alueiden kesämökkejä halutaan muuttaa vakituisiksi asunnoiksi.

Tervon mukaan mökkejä on muutettu vain vähän vakituisiksi asunnoiksi.

– Ne on rakennettu kuin omakotitaloiksi ja niissä on ilmanvaihdot ja wc:t. Hyvin vähän on vaihdettu vanhoja huonokuntoisia mökkejä normaaliin asuinkäyttöön.