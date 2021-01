MTV Uutiset selvitti: Näin paljon mökkejä muutettiin vakituiseen asuinkäyttöön, katso kuntasi tilanne – "Kunnat pelkäävät joutuvansa ohjaamaan syrjäkyliin vanhuspalveluita"

Kuntien mukaan kiinnostusta ja kyselyitä on ollut kasvavissa määrin, mutta silti vain harvat etätyöläiset ovat ryhtyneet sanoista tekoihin.

Jos mökin käyttötarkoitukseksi on merkitty vapaa-ajan asunto, tarvitaan uusi rakennuslupa käyttötarkoituksen muutosta varten. Alueen kaavoitustilanne määrää sen, tarvitaanko vielä erillinen poikkeuslupa.

Näin paljon lupia myönnettiin vuonna 2020

Suosituimmissa mökkikunnissa vapaa-ajan asuntoja muutettiin viime vuonna vakituisiksi asunnoiksi yhteensä 107 kertaa. Lisäksi lupahakemuksia on yhä käsittelyssä.

Suurinta kysyntä on ollut Naantalissa, joka on onnistunut kaksinkertaistamaan muutosten määrän edellisvuodesta. Muissa kunnissa kasvu on ollut pientä tai sitä ei ole ollut lainkaan.