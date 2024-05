Mökki vakituiseksi asunnoksi ja lato ilman rakennuslupaa? Laki muuttuu, mutta kunta voi silti estää haaveet

Moni haaveilee mökille muuttamisesta, ja jatkossa se on ainakin jonkin verran helpompaa.

Kunta voi jatkossakin evätä hakemuksen vakituiseen asumiseen, jos esimerkiksi rakennuksen varustelutaso on puutteellinen tai energiatehokkuusvaatimukset eivät täyty.

– Meillä on määräyksiä, kuinka haja-asutusalueiden jätevedet pitää käsitellä, ja tällaisen rakennuksen on tietysti täytettävä kaikki edellytykset.

– Jos eläkeläiset haluaisivat muuttaa mökkinsä vakituisesti asuttavaksi, kunnassa on kuitenkin arvioitava asiaa sillä perusteella, että rakennus voidaan myöhemmin myydä ja sinne voi muuttaa joku toinen perhe.

Kuntien linjaukset vaihtelevat

– Rakentaminen ja asuminen on Sysmässä edullisempaa, muun muassa kiinteistövero on alhaisempi kuin vapaa-ajan rakennuksessa. Paikka on myös kuin suomalaisen unelma: omakotitalo järven rannalla kaupungissa.