Suomalaiset vuokraavat nyt kiihkeään tahtiin mökkejä, alkukesälle selvästi tavallista enemmän kysyntää

Mökkien vuokravälittäjän Lomarenkaan toimitusjohtajan Juha-Pekka Olkkolan mukaan alkukesän kysyntä on tällä hetkellä normaalia kiivaampaa.

– Mökkikesä on aina ollut Suomessa suosittu juhannuksesta elokuun puoleenväliin. Sinne on ollut aina kova kysyntä eikä siellä muutosta niin paljon voikaan näkyä, mutta toukokuun loppu ja kesäkuu ennen juhannusta, siellä on selvästi enemmän kysyntää kuin aiemmin, Olkkola kertoo.