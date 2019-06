Päräyttävä löytö: Tutkijat löysivät kannabisjäämiä jopa 2500 vuotta vanhoilta hautapaikoilta – löydetty laatu oli poikkeuksellisen vahvaa

Tutkimus osoittaa, että kannabista poltettiin jo 2 500 vuotta sitten. Se on voinut toimia osallisena rituaaleissa tai uskonnollisissa seremonioissa.

Huumaava vaikutus oli tiedossa



The Atlanticin mukaan polttimista löydettiin poikkeuksellisen suuri määrä psykoaktiivista yhdistettä THC:tä (tetrahydrokannabinolia). Tämä osoittaa, että tuon ajan ihmiset olivat tietoisia huumaavasta vaikutuksesta ja heidän käyttämänsä kannabis oli vahvaa.

Kannabiskasveja on viljelty Etelä-Aasiassa siementen ja kuidun vuoksi jo ainakin 4000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Tuolloin viljellyssä kannabiksessa ei kuitenkaan ollut yhtä vahvaa huumaavaa vaikutusta.

On myös mahdollista, että kannabiskasveissa oli luonnollisesti enemmän THC:tä vuoristoilmaston vuoksi. Tietojen mukaan näin voi tapahtua, jos kasvi kasvaa viileässä ilmastossa ja vähäravinteisella maaperällä.

Vanhin tiedossa oleva tapaus



Kyseinen tapaus on vanhin tiedossa oleva, jossa kannabista on poltettu huumaavan vaikutuksen vuoksi. Aiemmissa tiedetyissä tapauksissa kannabista on viljelty vain esimerkiksi sen kuitujen vuoksi.