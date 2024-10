Törkeä kavallusepäily: Pankkivirkailija vei asiakkailta ja urheiluseuralta suuria summia

Kaikki kavalluksen kohteeksi valikoituneet asiakkaat ovat olleet iäkkäitä tai kuolinpesiä. Epäilty on 56-vuotias nainen, joka työskenteli pankkivirkailijana pääasiallisesti Turussa sijaitsevassa pankin toimipisteessä.

Muun muassa väärensi allekirjoituksia

Pankki on korvannut asianomistajille noin 160 000 euroa. Erotukseksi jäävän reilun 18 000 euron osalta pankin järjestelmistä ei ole ollut löydettävissä tarkempia tietoja.

Myös urheiluseuran rahoja viety

– Näitä vahinkoja nainen paikkasi osittain pankin asiakkailta kavaltamillaan varoilla. Urheiluseuralle yhdeksän vuoden aikana vahingoksi kertynyt kokonaissumma on yli 34 000 euroa, Kemppi sanoo.

Epäiltynä myös naisen lähipiiri

– Pääepäillyn lisäksi törkeässä rahanpesurikoksessa epäiltynä on myös kolme naisen lähipiiriin kuuluvaa henkilöä, Kemppi kertoo.

Nainen on ollut vangittuna esitutkinnan aikana, ja hänet on sittemmin vapautettu. Hän on pääosin myöntänyt teot. Muut epäillyt kiistävät rahanpesuepäilyt.