Pandemiasta jättilasku Kelalle: Koronapäivärahaa maksettu jo 10 000 suomalaiselle – summa 12 miljoonaa euroa!

Kelan mukaan hylkäysten yleisin syy on se, ettei hakijalla ole tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää määräystä karanteenista.

Kelan etuuspäällikkö Milla Kaitola kertoo, että tartuntatautipäivärahaa koskeva pykälä on tullut tartuntatautilakiin jo 1.1.1987. Tartuntatautipäiväraha on kuitenkin aiemmin ollut hyvin pieni etuus, ja saajia on ollut vuositasolla vain noin 100-150.