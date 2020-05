Kela myöntää kahta väliaikaista tukea koronakriisin takia: Jo lähes 22 000 ihmistä jättänyt hakemuksen – näillä kriteereillä niitä myönnetään

Toinen on väliaikainen epidemiatuki, joka on tarkoitettu korvaamaan työntekijän ansionmenetystä koronaepidemian aikana.

Toinen taas on yrittäjille suunnattu työttömyysturva.

Väliaikainen epidemiatuki työntekijöille

Kelan mukaan väliaikaista epidemiatukea voi saada henkilö, joka joutuu ottamaan palkatonta vapaata työstään lapsen hoitamisen takia. Siihen tarkoitukseen tukea myönnetään enintään 13. toukokuuta saakka.

Sitä maksetaan myös 14 vuorokauden ajan ulkomailta Suomeen saapuneelle henkilölle, joka on ohjattu karanteenin omaisiin olosuhteisiin ja joka joutuu tämän takia ottamaan palkatonta vapaata työstään.

Tuen saajalla pitää olla Suomessa voimassa oleva työ- tai virkasuhde ja todistus koronaepidemiasta johtuvasta palkattomasta poissaolosta.

Epidemiatukea voi hakea takautuvasti kolmen kalenterikuukauden ajalta.

Sen sijaan lomautettu tai työtön ei voi saada epidemiatukea. Tukea ei myöskään voi saada äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla oleva.

Yrittäjien työttömyysturva

Yrittäjä voi hakea epidemiatukea vain siinä tilanteessa, jos hän on ollut yritystoiminnan ohella palkkatyössä ja jäänyt siitä palkattomalle vapaalle.

Yrittäjille on kuitenkin erillinen, väliaikainen työmarkkinatuki, joka on tarkoitettu sellaisille yrittäjille, joiden yritystoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut.

Tuen saamiseen on kaksi ehtoa, joista toisen pitää täyttyä: Tukea voi saada, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt koronaepidemian vuoksi tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1089,67 euroa kuukaudessa.

Tukea voi saada 30. kesäkuuta saakka.

Tukia hakenut jo yli 22 000 ihmistä

Kelan mukaan tähän päivään mennessä väliaikaista epidemiatukea on hakenut jo lähes 1200 ihmistä, mutta tarkaisuja on ehditty tehdä vasta lähes 600. Hakemuksista lähes 30 prosenttia on hylätty.