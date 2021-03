Karanteeniajan korvauksia haetaan Kelalta ennätystahtiin – viime vuoden tähtitieteellinen lukema ylittymässä jo alkuvuonna

Karanteeniin määrätyt työntekijät ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan. Kelan etuuspäällikkö Milla Kaitolan mukaan jonossa on tällä hetkellä 12 000 hakemusta ja määrä kasvaa jatkuvasti.

– Hakemusten määrä on kasvanut viikko viikolta. Viime viikolla tuli ennätysmäärä, yhteensä 4300 hakemusta sisälle. Hakemusten käsittely on välillä ruuhkautunut, kun on tullut suuria ja yllättäviä ryppäitä, mutta aika nopeasti tilanne on saatu hallintaan.

– Hakemusten käsittely pyritään hoitamaan tavoiteajassa, joka on kolme viikkoa.

Määrä ryöpsähti kasvuun alkuvuonna

Vielä vuonna 2019 tartuntatautipäivärahaa haettiin vain 120 kertaa, reilun 300 000 euron edestä. Viime vuonna karanteeniajan korvauksia maksettiin jo lähes 27 miljoonaa euroa, yhteensä reilulle 27 000 henkilölle.

Tänä vuonna määrä on ryöpsähtänyt. Pelkästään tammi–helmikuussa kokonaissumma on noussut jo yli 16 miljoonaan euroon ja korvausta on saanut jo yli 21 000 karanteeniin joutunutta.

– Kyllähän se varmasti edelleen on nouseva trendi eli näitä sairastuneita on paljon ja edelleen altistuneita seulotaan ja etsitään ja heille tulee karanteenimääräyksiä. Siinä mielessä voidaan olettaa, että hakemusmäärät kasvavat entisestään, Milla Kaitola sanoo.

Naisille etuuksia miehiä enemmän

Tartuntatautipäiväraha on saman suuruinen kuin ansiotyöstä kyseiseltä ajalta menetetty palkka. Alkuvuoden aikana etuuden saajalle on maksettu Kaitolan mukaan keskimäärin 110 euroa per päivä.

– Kaikista suurin ikäluokka etuuden saajissa on ollut 35–44-vuotiaat ja toiseksi suurin 25–34-vuotiaat. Naisia on pikkuisen miehiä enemmän. Viime vuonna etuuden saajista 15 000 oli naisia ja 12 000 miehiä.

Kela ei tilastoi tällä hetkellä etuudensaajien ammattiryhmiä, mutta Kaitola arvioi, että eniten korvauksia maksetaan erilaisille palvelualan ammattiryhmään kuuluville.

Kaitolan mukaan noin 17 prosenttia alkuvuoden hakemuksista on hylätty.