Kela hylännyt valtaosan koronatukihakemuksista: Pelkkä hallituksen karanteenisuosituksen noudattaminen ei oikeuta etuuteen

Kela on hylännyt suuren määrän tartuntatautipäivärahaa koskevia hakemuksia, jotka se on saanut tämän vuoden aikana.

– Suurin osa, noin 80 prosenttia, hakemuksista on hylätty, sillä tartuntatautipäivärahan myöntämisedellytykset eivät hakemisasiakirjojen perusteella ole täyttyneet, Kelan etuuspäällikkö Milla Kaitola kertoo.

Kaitolan mukaan tartuntatautipäivärahahakemuksia on ratkaistu vuoden alusta toissa viikon loppuun noin 1800. Luku sisältää hyvin pienen määrän myös muita tartuntatauteja koskevia hakemuksia.

Kaitola kertoo, että yleisimmin hakemuksen hylkäämiseen on johtanut se, että tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätös työstä poissaolosta tai määräys karanteenista on puuttunut.

Tartuntatautipäivärahan saamisen keskeinen ehto on kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräys työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus kehotti 16. maaliskuuta kaikkia ulkomailta palaavia menemään kahdeksi viikoksi ”karanteenia vastaaviin olosuhteisiin”.

Talouselämä kysyi Kelasta, onko ollut havaittavissa, että tartuntatautipäivärahaa on virheellisesti haettu niissä tapauksissa, joissa on noudatettu Suomen hallituksen suositusta eristäytyä kahdeksi viikoksi ulkomaan matkan jälkeen?

– Kyllä, merkittävä osa tilanteista, joissa hakemus on hylätty, liittyy näihin tilanteisiin. Etuutta on haettu tilanteissa, joissa henkilö on palannut ulkomailta ja jäänyt suosituksen mukaan pois työstään kahden viikon ajaksi. Näissä tilanteissa ei ole kyse tartuntatautilain mukaisista rajoitetoimista eikä oikeutta etuuteen synny, Kaitola kertoi.