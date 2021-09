Helsinkiläinen palomies Toni hävisi vedon rasvaprosentista ja sai "palkinnon" – polkee pinkillä Jopolla lähes 900 kilometriä Rovaniemelle

Helsinkiläinen palomies Toni Nyström vastaa puhelimeen oululaisessa hotellissa. Takana on kohta viikon urakointi, joka on tuonut hänet tähän mennessä Helsingistä Ouluun, mutta vielä on matkaa jäljellä. Lauantaina hänen pitäisi olla perillä Rovaniemellä, ja siinä vaiheessa poljettuna kilometrejä on lähes 900 – pinkillä Jopolla.