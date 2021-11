Paloittelusurma järkyttää Torreviejan suomalaisia – sekä uhri että naistenmiehen maineessa ollut epäilty olivat monelle tuttuja: "Varoituksia oli tälle rouvalle tullut suhteesta"

Kiinniottotilanteesta on jopa julkaistu espanjalaismediassa video. Videolla näkyy, miten Guardia Civil -tunnuksiin sonnustautuneet Espanjan kansalliskaartin miehet käyvät kiinni polkupyörällä liikkuneeseen epäiltyyn ja lähtevät taluttamaan tätä pois paikalta.

Torrevieja.fi -sivusto kertoo, että mies on sittemmin vangittu rikoksesta epäiltynä.

"He olivat sosiaalisesti aktiivisia"

– He olivat sosiaalisesti aktiivisia ihmisiä. Molemmat olivat eläneet ja puhuneet omista asioistaan hyvin avoimesti ihmisten kanssa. Siinäkin mielessä tämä tuli yllätyksenä, että tämä voisi purkautua tällaisena väkivallantekona, pappi päivittelee.

– Mikään ei sinänsä viitannut tällaiseen (väkivallantekoon), vaikka olen kuullut, että jonkin verran varoituksia oli tälle rouvalle tullut suhteesta, että onko se hyväksi. Mutta tällaisiahan on aina, kun ihmissuhteet vaihtuvat, turistipappi arvioi.

"Naistenmiehen" maineessa

Eräs Torreviejassa asuva suomalaisnainen kertoo MTV Uutisille, että tapaus on puhuttanut ja järkyttänyt Torreviejan suomalaisia laajasti. Myös hänen mukaansa pariskunta ja etenkin mies oli monelle tuttu.

Ikävät ensiaskeleet

Turistipappi Leino on kuullut paikallisten suomalaisten mietteitä tapauksen tiimoilta laajasti. Seurakunnan työntekijät ovat kierrelleet paikkoja, joissa suomalaisilla on tapana viettää aikaa – esimerkiksi ravintoloita. Ajatuksena on ollut tarjota keskusteluapua ja tukea surullisen aiheen äärellä.