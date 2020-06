"Paljon on kansanedustajien omantunnon vallassa" – näin professori kommentoi Mäenpään syytesuojan murtamista

– On kansanedustajien tehtävä päättää siitä asiasta. Toisaalta voidaan puoltaa sitä näkökohtaa, että riippumaton tuomioistuin ratkaisee tämän asian, mutta toisaalta meillä on kuitenkin säädetty kansanedustajan immuniteetista. Siinä on paljon myös kansanedustajien omantunnon vallassa, miten he asiassa äänestävät, Korpisaari sanoo.