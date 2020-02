Eduskuntakeskustelu "vieraslajeista" puhuneen kansanedustaja Mäenpään syyteuhasta jäi lyhyeksi – yhtään puheenvuoroa ei käytetty

– Sosiaalisen median keskustelukulttuuri on siirtynyt eduskunnan istuntosaliin. Eduskunnan viime keväänä jättäneet kansanedustajat puhuivat tästä paljon, että keskustelukulttuuri on muuttunut. Valiokunnissa tehdään yhteistyötä, mutta salissa kielenkäyttö on kärkästä ja välillä loukkaavaa. Arvokkuus on kadonnut.