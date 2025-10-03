Christian Horner on tehnyt tunnusteluja Haas-talliin päin töiden toivossa, yhdysvaltalaistiimin Ayao Komatsu paljastaa.

Hornerin, 51, kaksi vuosikymmentä kestänyt ja erittäin menestyksekäs tallipomojakso Red Bullilla tuli päätökseen heinäkuussa, kun britti sai potkut. Saatuaan valtaisan irtisanomiskorvauksen hän on nyt vapaa etsimään uusia töitä.

Haasin tallipäällikkö Ayao Komatsu tunnusti tämän viikon Singaporen GP:n yhteydessä, että Horner oli itse tunnustellut pestin mahdollisuutta tiimissä.

– Se on totta, että hän lähestyi meitä. Yksi tallimme henkilöistä kävi alustavat keskustelut. Ja se siitä. Asia ei ole edennyt pidemmälle. Se on ohi, Komatsu kommentoi motorsport.comin mukaan.

Tallipomo alleviivasi viestiään, kun media prässäsi häntä aiheesta.

– Minulla ei ole muuta sanottavaa. Kuten sanoin, kirjoittakaa mitä haluatte. En lietso tätä tarinaa.

Hornerin nimi on yhdistetty F1-varikolla myös Alpineen ja Aston Martiniin. Jälkimmäisen toimitusjohtaja Andy Cowell alleviivasi, että heillä on tällä hetkellä vahva organisaatio, mutta ei tyrmännyt ajatusta Hornerin mahdollisesti palkkaamisesta tulevaisuudessa.

– Christianin saavutukset puhuvat puolestaan. Hän on hieno kilpailija. Mielestäni on Christianin tehtävä päättää, mitä hän haluaa tehdä jatkossa, Cowell pyöritteli.