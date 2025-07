Huima F1-spekulaatio: Christian Horner kohupotkuista heti tallipomoksi?

Sky Sportsin F1-asiantuntija Karun Chandhok näkisi Alpinen luonnollisena paikkana Red Bullin tallipomon pestistä potkut saaneelle Christian Hornerille.

Horner, 51, irtisanottiin Red Bullilta 20 vuoden yhteistyön jälkeen keskiviikkona. Jos britti mielii jatkaa formula ykkösissä, Karun Chandhok uskoo, että menestyspomolle löytyy uusia töitä.

Aiemmin on liikkunut huhuja Hornerin ja Ferrarin mahdollisesta yhteistyöstä, mutta Sky Sportsin asiantuntija ei usko tähän.

Sen sijaan Alpine-tallissa on ollut käynnissä henkilöstötuuletus, ja se on tällä hetkellä ilman tiimipäällikköä. Alpinen päämaja on Lontoon lähistöllä, mikä olisi ideaaliratkaisu Hornerille perhe-elämän kannalta.

– Haluaako hän repiä juuret koko elämältään? Ei todennäköisesti, Chandhok miettii viitaten muuttamiseen.

Alpinella on myös Hornerille tuttuja tahoja päättävissä rooleissa.

– He palkkasivat Steve Nielsenin operatiiviseksi johtajaksi. Christianin vanha ystävä Flavio Briatore päättää asioista johtavana konsulttina. Siinä voisi olla paikka Christian Hornerille, jos hän päättää jatkaa F1-sarjan painekattilassa, Chandhok summaa.

Horner hyvästeli Red Bullin F1-väen kyynelissä keskiviikkona.

Yhdistävätkö Christian Horner ja Flavio Briatore voimansa?