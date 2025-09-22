Red Bullin tallipäällikön paikalta kesken F1-kauden pois potkittu Christian Horner saa poskettoman korvauksen sopimuksensa purkamisesta.
Red Bull siirsi Hornerin sivuun 20 vuotta hoitamastaan tehtävästä heinäkuun alussa. Nyt yhtiö kertoo pääseensä sopimuksen purkamisesta sopuun myös virallisesti.
Muun muassa brittilehti The Sunin ja The Race -sivuston tietojen mukaan Hornerin sopimuksen purkaminen maksaa Red Bullille seuraavan viiden vuoden ajalta peräti 100 miljoonaa puntaa eli noin 114,5 miljoonaa euroa.
Purkusopimus vastaa Hornerin Red Bullilla nauttimaa palkkaa bonuksineen. 20 miljoonan punnan vuosipalkalla hän tienasi selvästi enemmän kuin useimmat kuljettajat.
Jättimäisestä korvauksesta huolimatta Hornerin kilpailukielto estää häntä ottamasta vastaan tallipomon paikkaa muualta vain tulevan kauden alkupuolelle asti.
The Race -sivuston arvion mukaan Horner voi todennäköisesti aloittaa uudessa tehtävässä F1-sarjassa jo kauden 2026 kevään kaukokisojen jälkeen.