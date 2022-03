Älä päästä koiraa heikoille jäille! Tunnetko lemmikin hypotermian oireet? – "Voi helposti tulkita väärin"

Koska koira ei osaa arvioida jään paksuutta, paras tapa ehkäistä jäihin putoaminen ylipäätään on pitää koira hihnassa jäällä liikkuessa. Näin omistaja voi varmistua siitä, ettei lemmikki vaella heikoille jäille. Jään paksuuden voi tarkistaa esimerkiksi ymparisto.fi -sivustolta ennen lenkkiä. Hyvä on kuitenkin muistaa, ettei jään paksuuskaan ei aina takaa turvallisuutta. Loppuvuodesta 2021 kerroimmekin Itä-Suomen poliisilaitoksen julkaisemasta muistilistasta jäille meneville . Poliisista muistutettiin muun muassa, ettei jäälle kannata mennä yksin.

Jos koira kuitenkin putoaa kylmään veteen, eikä pääse sieltä heti pois, seurauksena on mitä luultavimmin hypotermia. Hypotermia tarkoittaa sitä, että ruuminlämpö laskee liian matalaksi. Koiran tavallinen ruumiinlämpö on noin 38–39 astetta, joten jos lämpö laskee vaikkapa 32 asteeseen, kyseessä on jo merkittävä alilämpö.