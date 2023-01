Pakopeleistä innostuneille riittää pelattavaa: Miten fyysinen, virtuaalinen ja lautapelinä pelattava versio eroavat toisistaan?

Pakohuonepelit ovat olleet suosittuja jo tovin, eikä innostuksen hiipumisesta näy merkkejä. Perinteisen toteutuksen lisäksi valinnan varaa on nykyään laajalti.

Se, pelaatko pakohuonepeliä rakennetussa huoneessa, kotona, lautapelinä vai virtuaaliversiona tekee kokemuksesta aina hieman erilaisen.

Selvitimme, millaisia erilaiset pakohuonepelit ovat.

Miksi pakohuonepelit kiinnostavat ihmisiä?

Helsinkiläisen Exite Live Gamesin Aleksi Jokelaa itseään kiinnostaa pakohuoneissa eniten pelien interaktiivisuus ja niiden immersio. Immersiolla tarkoitetaan sitä, että peliin ja tarinaan ikään kuin "upotaan", eikä tiedosteta pelin ulkopuolista maailmaa.

Elämyksenä pakohuone onkin tyystin erilainen kuin esimerkiksi esityksen tai elokuvan seuraaminen – pakohuoneessa ollaan ikään kuin itse elokuvan sisällä.

– Itselleni ainakin se kokemus on niin intensiivinen, että kaikki muu unohtuu. Se on vähän kuin koko päivän tapahtumat tiivistettynä yhteen tuntiin. Siitä jää sellainen hypervireinen ja jopa euforinen tila, varsinkin, jos on läpäissyt pelin, Jokela kertoo.

Pelin läpäiseminen ei ole Jokelan mukaan kuitenkaan se pääpointti vaan se, että peli on itsessään hauska ja viihdyttävä ja sen aikana saa onnistumisen kokemuksia.

– Mikä pelistä tekee viihdyttävän, on se flow-kokemus, kun pääsee eteenpäin sopivassa tahdissa ja tehtävissä ei tule isompia ongelmia matkan varrella.

Jokelan mukaan pakohuonepeleissä onkin tärkeää, että kaikki toimii moitteettomasti – jos jokin huoneen toiminnoista ei toimi oikealla tavalla, pelaajan innostus hiipuu helposti ja flow-tila katkeaa.

Pakohuonepeleissä avainasemassa on myös yhdessä tekeminen.

– Mitä enemmän on erilaisia ajattelijoita ja kykyjä pelissä, sen paremmin peli etenee.

Kotona pelattava pakohuonepeli

Exite Live Gamesin valikoimasta löytyy myös kotiin tilattavia pakohuonepelejä, joiden suunnittelussa lähdettiin Aleksi Jokelan mukaan liikkeelle siitä, että niihin saataisiin tuotua sama immersiivisyyden tunne kuin perinteisessäkin pakohuonepelissä.

– Totta kai on hankalaa tuoda se täysin sama fiilis kuin jos olisit fyysisesti rakennetussa tilassa, mutta olemme yrittäneet tavoitella mahdollisimman todentuntuista tunnetta, Jokela kertoo.

Kotona pelattavassa pelissä on samalla lailla päämääränä, että tehtävä saataisiin suoritettua tunnin kuluessa, mutta pelin voi pelata myös ilman aikapaineita. Pelissä on neljä osiota, joissa jokaisessa on aikaa tunti.

Itse peli sisältää konkreettisia apuvälineitä, esineitä sekä arvoituksia. Pelissä on hyödynnetty myös digitaalisia ratkaisuja, kuten nettisivuja, sähköpostikeskusteluja ja puhelinsoittoja.

– Ikään kuin pelaaja olisi yhteydessä oikeiden ihmisten kanssa, vaikka kyseessä on vastaaja tai automaattinen sähköpostiviesti, Jokela selittää.

Nämä "pelihahmot" auttavat pelaajaa eteenpäin ja niiltä saa myös tarvittaessa vihjeitä.

Kotipelit kehitettiin korona-aikana Business Finlandin tuen avulla ja niiden suosio on ollut Jokelan mukaan verrattain hyvä.

– Monet ovat kysyneet pelille jatkoakin, Jokela kertoo.

Pakohuonepeleistä yritetäänkin aktiivisesti kehitellä Jokelan mukaan erilaisia versioita, jotta asiakkailla olisi valinnanvaraa valita juuri itselleen sopiva toteutus.

Lautapeliversioista on tullut todella suosittuja

Lautapelit.fi-yrityksen myymäläpäällikkö Linda Bremer kertoo, että ensimmäinen suomenkielinen pakohuonelautapeli tuli myyntiin vuonna 2020, jonka jälkeen uusia pelejä on tipahdellut kuluttajien saataville tasaiseen tahtiin eri pelifirmoilta.

Käytännössä idea on sama kuin pakohuoneissa: vihjeiden avulla ja arvoituksia ratkomalla pyritään "pakenemaan". Eri valmistajien peleissä on kuitenkin hieman erilaisia ominaisuuksia.

– Toisissa on patterilla toimivia koneita, toisissa pitää taitella, käännellä ja väännellä materiaalia ja toisissa on vain korttipakka, minkä mukaan edetään. Pelejä on myös sellaisia, missä apuna on palapeli. Pelit ovat hyvin erilaisia, Bremer kertoo.

Suosituimpia vaihtoehdoista ovat Bremerin mukaan olleet kuitenkin juuri perinteiset pelit, joissa arvoituksia ratkotaan koodinpurkukiekon avulla. Pakohuonelautapelit ovat nousseet viime vuosien aikana ylipäätään todella suosituiksi.

– Ne ovat yksiä myydyimmistä tuotteistamme, Bremer kertoo ja lisää, että pakohuonepelejä on toki määrällisestikin paljon myynnissä.

Kaikki peleistä ovat käytännössä pelattavissa vain kerran, varsinkin sellaiset, joissa pelimateriaalia esimerkiksi taitellaan, merkataan tai revitään jotenkin.

– Kun pelin on kerran pelannut, sitten tiedät, mikä ratkaisu on, Bremer toteaa.

Lautapeleissä pelaajamääränä 2–3 on Bremerin mukaan optimaalisin, sillä peliä pelatessa täytyy luonnollisesti kerääntyä melko lähekkäin yhteen, että kaikki näkevät arvoitukset ja vihjeet.

Virtuaaliset pakopelit mahdollistavat mahdottoman

Pikseli-virtuaalipuisto on aloittanut toimintansa 6 vuotta sitten ja se toimii neljässä eri toimipisteessä. Virtuaaliset pakopelit tulivat valikoimaan vuonna 2018, jolloin yritys testasi erilaisia pelejä, jotka sopisivat virtuaalipuiston valikoimaan

Pikseli Arcaden myyntipäällikkö Maija Ignatiuksen mukaan kiinnostusta virtuaalisia pakopelejä kohtaan oli heti alusta alkaen.

Ignatiuksen mukaan perinteiset pakohuonepelit ja virtuaaliset pakopelit ovat lopulta melko eri asia, sillä ongelmanratkaisukeinot niissä ovat erityyppisiä.

Käytännössä idea siitä, miksi tullaan pelaamaan, on sama, mutta toteutus on tyystin eri.

– Molemmilla on omat hyvät puolensa. Livepakohuoneissa tehdään paljon enemmän itse käsillään, mutta virtuaalimaailmassa pääsee sellaisiin paikkoihin ja voi tehdä sellaisia asioita, jotka eivät ole mahdollisia oikeassa elämässä, Ignatius toteaa.

Virtuaalipakopeleissä pulmia saatetaankin ratkoa esimerkiksi pyramidissa, antiikin Kreikassa tai Notre Damen sammutustöissä. Lukkojen avaamisen sijaan virtuaalipakopelissä voidaan kaataa esimerkiksi seiniä, kiivetä pyramidin katolle tai kulkea luolastossa veneen avulla.

– Yleensä jos on käynyt livepakohuoneissa ja tulee ensimmäistä kertaa meille kokeilemaan, niin menee hetki, että oppii käyttämään vr-laitteita, mutta lopulta sama idea niissä toteutuu, että yhteistyön avulla pyritään ratkomaan pulmia ja pakenemaan, Ignatius selittää.

Aikaisempaa kokemusta virtuaalipeleistä tai ylipäätään peleistä ei tarvita

Pikselin valikoimasta löytyy pakopelejä aloittelijoille ja hieman kokeneemmille harrastajille. Ennen pelaamista ei siis tarvitse olla kokemusta vr-laitteista (virtual reality) tai ylipäätään esimerkiksi videopelien pelaamisesta. Laitteiden käyttöön opastetaan ja pelissäkin saa harjoitella eri toimintoja, ennen kuin itse pakopeli alkaa.

Vaikka kaikilla peliporukan jäsenillä on oma fyysinen "pelitila", itse pelissä pelaajat ovat samassa tilassa ja pystyvät kommunikoimaan mikrofonin ja kuulokkeiden avulla.

Pelissä siis todella näkee toisten pelaajien hahmot, mitä on Pikselin operatiivisen johtajan Mirka Löfmanin mukaan joskus vaikea hahmottaa ennen kuin on itse pelannut.

– Yritystilaisuuksissa näkee hyvin, miten ihmiset käyttäytyvät. Ensin ehkä pohditaan, että osaako itse todella pelata, mutta kun huomaa, että muutkin osaavat, itsekin innostuu. Pelaaminen on hauskaa ja helppoa, eikä yhtään vaikeata. Kun näkee miten mielenkiintoisia pelit ovat – eihän sitä normaalisti pääse pyramidissa kiipeilemään, niin se on todella siistiä, Löfman toteaa.

Monesti juuri se henkilö, joka epäröi eniten osaamistaan ja intoaan virtuaalipelejä kohtaan saattaakin olla Löfmanin mukaan lopulta eniten innoissaan kokemuksesta.

Virtuaalipelissä liikuntarajoitteetkaan eivät ole este ja pelejä pystyy pelaamaan myös esimerkiksi pyörätuolissa tai muuten istualtaan.

Virtuaalilasien alle mahtuu myös suurin osa silmälaseista.

