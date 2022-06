Pakolaismäärässä surullinen rajapyykki rikki – "Todella katastrofaalinen ja pysäyttävä luku"

Viime vuoden lopulla pakolaisia oli maailmassa 89,3 miljoonaa, mutta nyt kuusi kuukautta myöhemmin pakolaistilanne on noussut yli sadan miljoonan.

Pari vuosikymmentä pakolaisten määrä on pysynyt pitkään 45 miljoonaa kunnes alkoi pakolaisten määrän jatkuva kasvu.

– Nyt tämä historiallinen sata miljoona pakolaista on, Lehtinen kertoo.

Pakolaisista puolet on lapsia. Pakolaisavun mukaan kahdeskymmenes minuutti joku pakenee konfliktia ja sotaa ja lähtee pakolaiseksi. Tämä tekee kolme ihmistä tunnissa.

Sodissa kamppaillaan luonnonvaroista

Ilmastonmuutos on Lehtisen mukaan monen pakolaisen kohdalla viimeinen pisara lähtöön vaikuttaneiden syiden takana. Tästä esimerkkinä ovat esimerkkinä Syyrian sisällissota ja Afganistanin tilanne.

Nälkä ajaa ihmisiä pakosalle

Lehtisen mukaan nälkä ajaa ihmisiä ajamaan muutosta. Konfliktit, kuten esimerkiksi Ukrainan sota, on vaikuttanut omalta osaltaan viljariippuvaisiin maihin, joihin tällä hetkellä mahdotonta saada viljaa liikkeelle. Tämä taas lisää konfliktin riskiä.

Pakolaisuus on aina traaginen poikkeustila ihmisen elämässä. Sata miljoonaa pakolaista kattaa monenlaisia ihmisiä, mutta yleensä kokemus pakolaisuudesta on kuitenkin yhteinen. Jotkut saattavat joutua viettämään vuosikymmeniäkin pakolaisleireillä.

– Fakta on se, että jos me emme nyt saa ilmastonmuutosta hillittyä niin oikeastaan meidän ei kannata katsoa sitä, että mitkä maat kärsivät eniten vaan meidän kannattaisi ehkä kysyä sitä, että mitkä maat ovat turvassa ja niitä maita ei välttämättä kovinkaan montaa ole.

– Nyt on vakava hetki globaalille yhteisölle lähteä ennaltaehkäisemään ja ratkaisemaan konflikteja. Rauhantyöllä ja konfliktinratkaisulla on nyt valtava kysyntä, muuten me emme saa katkaistua tätä sadan miljoonan pakolaisen noususuuntaa, Lehtinen sanoo.