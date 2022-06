Osa EU-maista allekirjoittamassa yhteisvastuujulistuksen turvapaikanhakijoista – konkretia Suomen osalta ei tiedossa

Joukko EU-maita on allekirjoittamassa vapaaehtoisen poliittisen yhteisvastuujulistuksen, jolla tuetaan jäsenmaita, joihin tulee eniten turvapaikanhakijoita.

– Mitkä ne keinot nyt on, niin siitä käymme hallituksen sisällä vielä keskustelun, Mikkonen sanoi sisäministerikokouksen jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa videoyhteyden välityksellä.

Mikkosen mukaan Luxemburgissa pidetyssä sisäministerikokouksessa kuultiin jo joidenkin maiden lupauksia siitä, kuinka paljon tulijoita he voivat ottaa vastaan täyttääkseen osansa yhteisvastuusta.

Tällä hallituskaudella Suomi on aiemmin osallistunut turvapaikanhakijoiden sisäisiin siirtoihin ja päätti vuonna 2020 ottaa vastaan 175 haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa Välimeren alueen EU-maista.

Julistus olisi voimassa aluksi vuoden

Poliittinen yhteisvastuujulistus on puheenjohtajamaana toimivan Ranskan keino viedä eteenpäin jumissa ollutta EU:n suurta maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistusta.

Jättimäinen paketti on ollut jumissa erityisesti siksi, että EU-maiden välisen solidaarisuuden toteuttaminen on ollut jäsenmaille vaikea pala purtavaksi.

Julistus on kuitenkin vapaaehtoinen ja määräaikainen.

Pieni osa suuresta paketista etenee

– Mutta koska sen (paketin) kerralla hyväksyminen on osoittautunut niin vaikeaksi, niin tämä Ranskan tapa lähteä eteenpäin askel askeleelta on se, miten tämä jumi on saatu aukaistua, Mikkonen sanoi.