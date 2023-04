"Olemme normalisoineet kuolemat" – vaarallinen matka Välimeren yli on vienyt alkuvuonna jo satojen siirtolaisten hengen

Tilastollisesti Välimeri on vaarallisin rajanylityspaikka maailmassa. Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Missing Migrants -ohjelman mukaan reitillä on vuodesta 2014 lähtien kuollut tai kadonnut yli 26 000 ihmistä.

Tämän vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana kuolleita on jo yli 400.

– Ehkä laajemminkin tilastojen yhteydessä pitäisi puhua siitä, että kyse on ihmisistä, jotka kuolevat. Koko tämä Välimeren ja Euroopan tilanne on mennyt siihen, että me olemme ikään kuin normalisoineet nämä kuolemat, Amnesty Suomen oikeudellinen asiantuntija Pargol Miraftabi sanoo.